Δείτε μέσα από ένα βίντεο όλα τα εντυπωσιακά Hypercars που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής τη φετινή σεζόν.

Αναμφίβολα το πιο πολυαναμενόμενο πρωτάθλημα του 2024 στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι το WEC. Η «επέλαση» των κατασκευαστών έχει εκτοξεύσει τη δημοφιλία του πρωταθλήματος, με τους αγώνες αντοχής να έχουν εισέλθει σε μία νέα «χρυσή εποχή».

Στη φετινή αγωνιστική σεζόν θα δούμε 37 συμμετοχές σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι η Hypercar που περιλαμβάνει πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα και η LMGT3 στην οποία παίρνουν μέρος αγωνιστικά τύπου GT3.

Τώρα ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τα Hypercar του πρωταθλήματος. Συνολικά 19 θα πάρουν μέρος, αριθμός ρεκόρ για την ιστορία του WEC το οποίο «επανήλθε στη ζωή» το 2012. Στη φετινή σεζόν θα δούμε: 2 Toyota, 3 Ferrari, 2 Peugeot, 2 Alpine, 2 BMW, 5 Porsche, 1 Cadillac, 1 Lamborghini και 1 Isotta Fraschini.

Το WEC ετοίμασε ένα πολύ έξυπνο βίντεο στο οποίο μας παρουσιάζει όλα τα αγωνιστικά της κατηγορίας Hypercar του 2024 το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.

A dream field of hypercars set for #WEC action.



19 Hypercars will contest for endurance racing glory, starting with the FIA World Endurance Championship season opener, the #Qatar1812KM on March 2.



https://t.co/bhGNu5JdXa