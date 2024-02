Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin καλεί τη Formula 1 σε αλλαγές στη διεξαγωγή των χειμερινών δοκιμών, καθώς είναι άδικες.

Ο χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2024 ξεκίνησαν στο Σακχίρ. Από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου, ομάδες και οδηγοί θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη νέα σεζόν.

Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία των 10 ομάδων να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα, να κάνουν τις μετρήσεις που θέλουν και να χαράξουν την πορεία εξέλιξης της χρονιάς. Ωστόσο η πλειονότητα των οδηγών δεν είναι χαρούμενοι με τις τρεις ημέρες δοκιμών.

Στο περιθώριο του τεστ στο Μπαχρέιν, Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin θεωρεί πως ο περιορισμένος χρόνος οδήγησης είναι άδικος: «Έχουμε πολύ περιορισμένο αριθμό ημερών για δοκιμές. Το σκέφτομαι όλο το χειμώνα, πόσο άδικο είναι να έχουμε μιάμιση ημέρα για να προετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε κανένα άλλο σπορ του πλανήτη για τα χρήματα που δαπανούν οι ομάδες και το μάρκετινγκ που περιλαμβάνεται. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουμε έστω τέσσερις ημέρες δοκιμών στο Μπαχρέιν και ο κάθε οδηγός να έχει από δύο ημέρες. Δεν μπορείς με τρεις ημέρες να χωρίσεις σωστά τους οδηγούς. Δεν γνωρίζω γιατί δεν χρησιμοποιούμε δύο μονοθέσια γιατί τρέχουμε στο Μπαχρέιν την επόμενη εβδομάδα».

Ο επικεφαλής της ένωσης οδηγών GPDA, Τζορτζ Ράσελ, συμμερίζεται την άποψη του Ισπανού οδηγού της Red Bull Racing.

«Προσωπικά δεν πιστεύω πως τρεις ημέρες είναι αρκετές. Από πλευράς οδηγών είναι μόλις μιάμιση ημέρα οδήγησης. Φανταστείτε τον Ράφαελ Ναδάλ να μην κάνει προπόνηση για 12 μήνες και λίγο πριν το Ρολάν Γκαρόζ να κάνει μιάμιση ημέρα προπόνηση. Δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Κατανοώ γιατί το κάνουμε αυτό. Ίσως τρεις ημέρες με δύο μονοθέσια να ήταν η καλύτερη επιλογή», ανέφερε.

