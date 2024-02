Το νέο μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας για τη Formula 1, διαθέτει σύμφωνα με τον Κάρλος Σάινθ ορισμένες καινοτόμες λύσεις που δεν υπάρχουν σε άλλο.

Το 2024 είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για τη Scuderia Ferrari, καθώς έχει πολλά να αποδείξει. Η κακή περσινή σεζόν στη Formula 1 έκανε το ιταλικό εργοστάσιο να αναθεωρήσει τη σχεδιαστική της φιλοσοφία, με το στόχο να είναι η επιστροφή στην κορυφή.

Η νέα Ferrari SF-24 των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες και έκανε μάλιστα τα πρώτα της χιλιόμετρα στο Φιοράνο. Με το νέο κόκκινο μονοθέσιο, οι δύο οδηγοί περιμένουν να δουν αν η σκληρή δουλειά του χειμώνα θα μετουσιωθεί σε ταχύτητα στην πίστα.

Volume up and enjoy the SF-24 in all of its beauty 🔥 pic.twitter.com/9jLoKaDRQR