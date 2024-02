H λίστα συμμετοχών για το μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που είναι μέρος του WEC δημοσιεύθηκε και αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών.

Συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες θα πάρουν μέρος στις 24 Ώρες Λε Μαν του 2024 που θα πραγματοποιηθούν στις 15-16 Ιουνίου. Ο αριθμός αυτός είναι νέο ρεκόρ στην ιστορία του αγώνα, που φέτος διεξάγεται για 92η φορά, σε μία χρονιά που το ενδιαφέρον για τους αγώνες αντοχής θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.

Ο θρυλικός αγώνας είναι μέρος του WEC κι ως αποτέλεσμα οι συμμετοχές του πρωταθλήματος έχουν αυτόματα θέση στη λίστα του Λε Μαν.

Η κατηγορία Hypercar είναι αυτή που πρωταγωνιστεί με 23 συμμετοχές στο σύνολο. Τα 19 πρωτότυπα του WEC παίρνουν κανονικά μέρος ενώ έχουν προστεθεί τέσσερις επιπλέον συμμετοχές. H Cadillac θα έχει δύο επιπλέον αυτοκίνητα - μία εργοστασιακή και μία ιδιωτική συμμετοχή.

Επιπλέον η Porsche μέσω της Penske Motorsport θα έχει μία επιπλέον 963 στον αγώνα (σύνολο 6), ενώ και η Lamborghini θα αγωνιστεί με μία δεύτερη SC63. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το 2011 που η κορυφαία κατηγορία του Λε Μαν ξεπερνά τις 20 συμμετοχές.

Συγκεκριμένα θα δούμε επίσης: 3 Ferrari, 2 Toyota, 2 Peugeot, 2 Alpine, 2 BMW και 1 πρωτότυπο της Isotta Fraschini

Στη λίστα αναπληρωματικών συμμετοχών βρίσκεται ένα Hypercar, αυτό της Proton Competition.

Η LMP2 συνεχίζει και φέτος στο Λε Μαν, παρά το γεγονός πως δεν βρίσκεται πια στο WEC. Η κατηγορία είναι ύψιστης σημασίας για τη διοργανώτρια ACO, καθώς τα πρωτότυπα αγωνιστικά είναι πολύ δημοφιλή σε αγωνιστικές ομάδες λόγω κόστους.

Στο φετινό 24ωρο αγώνα θα δούμε συνολικά 16 LMP2, με κορυφαίες ομάδες όπως η United Autosports, η Duqueine Engineering, AF Corse, Proton Competition και Algarve Pro να είναι στη λίστα. Το Κύπελλο Pro-Am περιλαμβάνεται και φέτος στην κατηγορία, το οποίο θα διεκδικήσουν έξι συμμετοχές.

Στη λίστα αναπληρωματικών βρίσκονται δύο LMP2.

Η κατηγορία LMGT3 διαθέτει επίσης 23 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 18 προέρχονται από το WEC. Στις 5 που προστέθηκαν περιλαμβάνονται τρεις Ferrari 296 GT3, μία McLaren 720S και μία Ford Mustang GT3. Η λίστα αναπληρωματικών περιλαμβάνει τρεις ακόμα υποψήφιες συμμετοχές.

Μπορείτε να δείτε όλες τις συμμετοχές για τις φετινές 24 Ώρες Λε Μαν ανά κατηγορία πατώντας εδώ.

The official entry list for the 2024 24 Hours of Le Mans is here! 🔥

62 cars will capture the world’s attention in June. Check them out now!



🔴 23 Hypercar

🔵 16 LMP2

🟠 23 LMGT3



🖇️ Find out more on : https://t.co/c7HtrmHzgX#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/GgKanwogTo