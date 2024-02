Λύση στο ζήτημα που έχει επηρεάσει σημαντικά τη Red Bull Racing και όχι μόνο ζητά η Formula 1, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Βρισκόμαστε στην εβδομάδα χειμερινών δοκιμών και ακόμη δεν έχουμε έκβαση της «υπόθεσης Χόρνερ». Ο επικεφαλής της Red Bull Racing κατηγορείται για απρεπή συμπεριφορά σε βάρος υπαλλήλου της αγωνιστικής ομάδας.

Την έρευνα στην υπόθεση έχει αναλάβει εξωτερική ομάδα εμπειρογνώμων, που ορίστηκε από τη μητρική εταιρεία Red Bull. Λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν «δει» το φως της δημοσιότητας, με τη μία φήμη να διαδέχεται την άλλη στο διεθνή Τύπο.

Η όλη κατάσταση είναι επίφοβη όχι μόνο για την εταιρεία Red Bull, την αγωνιστική ομάδα Red Bull Racing αλλά και για τη Formula 1. Το σπορ μέσω ανακοίνωσης πήρε τώρα δημόσια θέση για την «υπόθεση Χόρνερ» και ζητά την άμεση επίλυσή του.

«Έχουμε λάβει υπόψη μας ότι η Red Bull έχει δρομολογήσει μια ανεξάρτητη έρευνα για εσωτερικές κατηγορίες στη Red Bull Racing. Ευελπιστούμε πως το ζήτημα θα ξεκαθαριστεί το συντομότερο δυνατό έπειτα από δίκαιη και ενδελεχή έρευνα. Δεν θα σχολιάσουμε περεταίρω το ζήτημα».

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν θα υπάρχει πόρισμα στην «υπόθεση Χόρνερ» πριν την έναρξη των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου. Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και η Ford, η οποία σε συνεργασία με τη Red Bull Racing θα εξελίξει τις μονάδες ισχύος του 2026.

The BIG reveal 😲 Our first look at the RB20 🔎 pic.twitter.com/M6uDoHDoG1