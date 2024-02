Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την αυστριακή ομάδα και τις φήμες έντασης στο εργοστάσιο.

Στην παρουσίαση της νέας Red Bull RB20 την παράσταση «έκλεψε» ο Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Βρετανός επικεφαλής της αυστριακής ομάδας βρίσκεται υπό έρευνα για απρεπή συμπεριφορά σε υπάλληλο της ομάδας του Μίλτον Κινς και το όνομά του βρίσκεται μόνιμα στο προσκήνιο.

Αυτό έχει δημιουργήσει αναταραχές στο εσωτερικό της Red Bull Racing, με τη μία φήμη να διαδέχεται την άλλη στον κόσμο του διαδικτύου. Όπως ήταν λογικό, οι οδηγοί της ομάδας ρωτήθηκαν στην παρουσίαση της RB20 σχετικά με την εσωτερική έρευνα για τον Χόρνερ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αντίκτυπο της υπόθεσης στην ομάδα, θέλησε να μιλήσει με γενικεύσεις και να αλλάξει θέμα: «Από πλευράς μου, είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην προσπάθειά μου να ετοιμαστώ σωματικά για τη νέα σεζόν και για να οδηγήσω το μονοθέσιο. Θέλω να συζητάω με τους μηχανικούς μου για θέματα που αφορούν το πρωτάθλημα. Επιπλέον, η ζωή μου δεν είναι μόνο η Formula 1. Όταν είμαι σπίτι μου δεν θέλω να σκέφτομαι τόσο την F1. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στο παρασκήνιο και δουλεύω πάνω σε διάφορα ζητήματα. Είμαι αρκετά πολυάσχολος όταν βρίσκομαι σπίτι».

Επιπλέον ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές που κάνουν λόγο για ρήξη στις σχέσεις του με τον Χόρνερ και αναταραχή μεταξύ των εργαζομένων της αυστριακής ομάδας.

«Η κατάσταση είναι ίδια όπως πάντα, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Δεν ξέρω σε ποιον αρέσει να γράφει τέτοια πράγματα, αλλά για εμένα ο Κρίστιαν είναι όπως πάντα, δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Ο Χόρνερ αναμένεται να παραβρεθεί στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές που θα διεξαχθούν το τριήμερο 21 με 23 Φεβρουαρίου. Προς ώρας είναι άγνωστο αν και πότε θα ολοκληρωθεί η έρευνα και ποια θα είναι η απόφαση που θα παρθεί.

