Στις 18 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 126 χρόνια από τη γέννηση του ιδρυτή της εταιρείας που συνεχίζει να γράφει ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στην κατηγορία των supercar.

«Ο ιδρυτής μας, κάποτε οδηγός αγώνων και ο ίδιος, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από τις πρώτες του μέρες στους αγώνες έως την ίδρυση της Scuderia Ferrari, το πάθος του παραμένει ζωντανό και μας εμπνέει καθημερινά».

Με αυτό το μήνυμα αλλά και ένα σύντομο βίντεο στα social media, η Ferrari τιμά την μνήμη του Έντσο Φεράρι, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 18 Φεβρουαρίου του 1898.

A racing driver, a team principal, a visionary - and above all, a dreamer. The legacy of racing excellence started with him.



126 years since Enzo Ferrari’s birth, we honour him not only as our founder but as the very origin of our racing DNA.#RememberingEnzo #Ferrari pic.twitter.com/m85vvaBetX