Η δεύτερη ημέρα μάχης στα χιόνια αποδείχθηκε επίσης απαιτητική, με τη Hyundai να βρίσκεται πολύ κοντά στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο WRC.

Το Ράλλυ Σουηδίας του WRC αποδεικνύεται ένας αγώνας για γερά νεύρα και με μεγάλες ανατροπές. Οι γεμάτες χιόνι ειδικές διαδρομές ήταν και πάλι μια μεγάλη πρόκληση για τους οδηγούς, με την κορυφή να αλλάζει χέρια και πάλι.

Στην κορυφή της κατάταξης είναι ο Εσαπέκα Λάπι της Hyundai Motorsport με χρόνο 2 ώρες 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Ο Φινλανδός έχασε το πρωί την πρωτοπορία από τον Τακαμότο Κατσούτα της Toyota, όμως ο Ιάπωνας είχε έξοδο και εγκατέλειψε. Έτσι στη 2η θέση σκαρφάλωσε ο Αντριέν Φουρμό της M-Sport Ford, o οποίος είχε μια επικίνδυνη στιγμή στη 15 ΕΔ όταν βγήκε εκτός και τραυμάτισε το εμπρός μέρος του Puma του.

Η διαφορά του Γάλλου από τον Λάπι με τρεις ΕΔ για το τέλος είναι στο 1 λεπτό και 6,3 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης είναι ο Έλφιν Έβανς με το πρώτο Toyota Yaris Rally1. Ο Βρετανός δεν πραγματοποιεί έναν καλό αγώνα και είναι 16,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φουρμό.

Τέταρτος είναι ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai, ο οποίος ωστόσο είναι εκτός διεκδίκησης βάθρου προς ώρας, παρά τις τρεις σερί πρωτιές σε ΕΔ. Στην πρώτη 10άδα της γενικής κατάταξης είναι και οδηγοί της WRC2, με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ να ηγείται της κατάταξης για λογαριασμό της Skoda. Η διαφορά του από τον Γιόργκ Λιναμάε είναι στο 1 λεπτό και 14,2 δευτερόλεπτα.

Οι Κάλε Ροβάνπερα και Όιτ Τάνακ συνεχίζουν κανονικά το Ράλλυ Σουηδίας, ωστόσο δεν έχουν ελπίδες για κάτι καλό. Αύριο, θα προσπαθήσουν να συλλέξουν όσους περισσότερους βαθμούς είναι εφικτό.

So fast, even the helicopter hustles to keep up 🚁💨 pic.twitter.com/eBWl0JFzPG

H τελευταία ημέρα του Ράλλυ Σουηδίας περιλαμβάνει τρεις ειδικές διαδρομές, οι οποίες θα καθορίσουν τόσο την τελική κατάταξη όσο και τους βαθμούς που θα πάρει ο κάθε οδηγός.

Η πρώτη βαθμολογία σε κάθε ράλλυ του WRC δίνεται με βάση την γενική κατάταξη το βράδυ του Σαββάτου. Βαθμολογούνται οι 10 πρώτοι οδηγοί ως εξής:

1ος: 18 βαθμοί

2ος: 15 βαθμοί

3ος: 13 βαθμοί

4ος: 10 βαθμοί

5ος: 8 βαθμοί

6ος: 6 βαθμοί

7ος: 4 βαθμοί

8ος: 3 βαθμοί

9ος: 2 βαθμοί

10ος: 1 βαθμός

Σημείωση: Για να κατακτήσει ένα πλήρωμα αυτούς τους βαθμούς θα πρέπει να πάρει κατάταξη το απόγευμα της Κυριακής, στο τέλος του αγώνα. Αν π.χ. εγκαταλείψει την Κυριακή, τότε τους βαθμούς του θα πάρει το επόμενο πλήρωμα στην κατάταξη του Σαββάτου κ.ο.κ.

Elfyn 1s from the best time in SS14 with the Umeå stage still to run tonight.#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/y0sDIlFRZp