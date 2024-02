Η ιταλική ομάδα μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο μας δείχνει πώς οι άνθρωποι του Μαρανέλο «ντύνουν» το κόκκινο μονοθέσιο.

Η Formula 1 για πολλούς πέρα από σπορ θεωρείται και τέχνη. Από την οδήγηση και τη σχεδίαση των μονοθεσίων μέχρι το χρωματισμό που θα έχουν. Η εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο και οι χορηγοί επιθυμούν την καλύτερη δυνατή θέση πάνω στα «θηρία» των 1.000 ίππων. Δεν είναι άλλωστε λίγα τα μονοθέσια που έχουν μείνει στην ιστορία για το χρώμα τους και το λογότυπο χορηγού που τα κοσμεί.

Έχετε όμως αναρωτηθεί πώς «ντύνονται» τα μονοθέσια της Formula 1; H Scuderia Ferrari έχει την απάντηση μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media.

Want to have your own unique wallpaper of our new SF-24? 🤔



Create yours here! 👉 https://t.co/VK7lEApYNj pic.twitter.com/H7cA9edgAP