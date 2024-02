Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin στη Formula 1 λατρεύει να οδηγεί και αποκάλυψε μέχρι πότε μπορεί να είναι σε θέση να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ετοιμάζεται για την 22η σεζόν του στη Formula 1. O Ισπανός αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και στα 42 του δείχνει πως έχει όλα όσα χρειάζονται για να πρωταγωνιστήσει.

Στόχος του είναι ο τρίτος παγκόσμιος τίτλος, με το τελευταίο του πρωτάθλημα να είναι πίσω στο 2006. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να αγωνίζεται και κάθε χρόνο δείχνει ότι όχι μόνο να το απολαμβάνει, αλλά το πόσο αποφασισμένος είναι για νέες επιτυχίες.

Μετά την παρουσίαση της νέας Aston Martin AMR24, o Αλόνσο ρωτήθηκε για πόσα ακόμη χρόνια πιστεύει πως θα βρίσκεται στο σπορ, με τον Ισπανό να απαντά: «Γνωρίζω πως πριν από μερικά χρόνια έλεγα πως τα 41 ή τα 42 είναι το όριο για να αγωνίζεσαι. Τώρα, αφού είδα τον εαυτό μου να αγωνίζεται και να έχει τόσο μεγάλο κίνητρο και καλή απόδοση, σκέφτηκα πως μπορώ να συνεχίζω να αγωνίζομαι για μερικά χρόνια ακόμα. Αυτό το χειμώνα έχω ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε τεστ φυσικής κατάστασης. Αν κάποιος είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και έχει κίνητρο, μπορεί να αγωνίζεται μέχρι και τα 48, 49 ή ακόμη και τα 50».

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως ένας οδηγός που αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο δεν κάνει θυσίες. Ο Αλόνσο εξηγεί: «Πρέπει να κάνεις μεγάλες θυσίες στη ζωή σου. Η Formula 1 χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση. Αυτή είναι η 24η σεζόν μου ή κάτι τέτοιο. Έχω δώσει τη ζωή μου για 24 χρόνια σε αυτό το σπορ, κάτι για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος. Θα συνεχίσω να το κάνω όμως δεν ξέρω για πόσο με ένα τόσο γεμάτο και απαιτητικό πρόγραμμα με 24 αγώνες».

