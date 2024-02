Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το -μοναδικό για φέτος- χειμερινό τεστ της Formula 1 που θα λάβει χώρα στο Σακχίρ του Μπαχρέιν πριν από την πρεμιέρα της σεζόν.

O Φεβρουάριος δεν είναι αποκλειστικά μήνας παρουσιάσεων στον κόσμο της Formula 1. Πριν καλά-καλά δούμε τα νέα δημιουργήματα των ομάδων, όλοι θα πρέπει να ταξιδέψουν άμεσα στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές.

Κάθε χρόνο, οι ομάδες της Formula 1 για να προετοιμαστούν κατάλληλα ενόψει της νέας χρονιάς, κάνουν δοκιμές εξέλιξης πριν το εναρκτήριο Grand Prix. Τα τελευταία χρόνια οι χειμερινές δοκιμές γίνονται στο Μπαχρέιν και όπως το 2023 έτσι και φέτος θα αποτελούνται από τρεις ημέρες. Οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί είναι 21-23 Φεβρουαρίου.

Μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο πρέπει να αξιολογήσουν τα νέα τους «όπλα» και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους σε όλα τα συστήματα. Παράλληλα, κάνουν αεροδυναμικές δοκιμές και οι μηχανικοί τόσο από την πίστα όσο και από το εργοστάσιο συγκρίνουν δεδομένα.

