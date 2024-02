Η βρετανική ομάδα θέτει υψηλούς στόχους στη φετινή σεζόν της Formula 1 και επιθυμεί να εκθρονίσει από την κορυφή τη Red Bull Racing.

Με μεγάλη ανυπομονησία αναμένει τη φετινή σεζόν της Formula 1 η Aston Martin. H βρετανική ομάδα παρουσίασε τη νέα AMR24 με την οποία θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ.

Το 2023 έκανε αίσθηση με την εμφάνισή της και την εικόνα που έδειξε στο πρώτο μισό της σεζόν. Έθεσε υπό αμφισβήτηση το κατεστημένο των κορυφαίων ομάδων και φέτος πιστεύουν στο εργοστάσιο του Σίλβερστον πως μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω.

Preparing for an exciting day ahead here at Silverstone. 🤝 #AMR24 pic.twitter.com/WNpsZUoIzV

Ο τεχνικός διευθυντής της Aston Martin, Νταν Φάλοους, μίλησε για τη φιλοσοφία της ομάδας του και δήλωσε πως απώτερος στόχος είναι η Red Bull Racing: «Η προσέγγισή μας είναι πως μπορούμε σίγουρα να κερδίσουμε τη Red Bull. Αυτό κυνηγάμε και πάνω σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί. Αναπόφευκτα όταν βλέπεις μια ομάδα με τη δυναμική της Red Bull, τότε τα μονοθέσια του grid θα μοιάζουν ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους. Με τους υπάρχοντες κανονισμούς, είναι δύσκολο να διαφέρουν πολύ τα μονοθέσια. Αυτό που είναι όμως πολύ ενδιαφέρον είναι το πόσο κοντά είναι οι χρόνοι. Αυτό αποτρέπει ομάδες από το να κάνουν μεγάλα βήματα στην απόδοση. Γι’ αυτό βρίσκουμε περισσότερη απόδοση από μικρές λεπτομέρειες».

To 2023 o Φερνάντο Αλόνσο ανέβηκε 8 φορές στο βάθρο, ωστόσο δεν κατάφερε να κατακτήσει νίκη. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ήταν στο Grand Prix Μονακό, όμως η κακή στρατηγική της ομάδας το απέτρεψε.

Με το νέο μονοθέσιο, η Aston Martin στοχεύει σε πιο αποτελεσματικές αναβαθμίσεις οι οποίες δεν θα επηρεάζουν το παράθυρο λειτουργίας του μονοθεσίου. Το 2023 παρά τις μεγάλες αναβαθμίσεις, το στήσιμο της AMR23 έγινε μεγάλη σπαζοκεφαλιά για μηχανικούς και οδηγούς.

AMR24 Reveal | Hyper-focus



One team of many. One shared objective.



This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90