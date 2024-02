Το Puma είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Ford στην Ευρώπη και η ανανεωμένη του έκδοση έχει τα φόντα να... πρωταγωνιστήσει.

Τα B-SUV αποτελούν... χρυσωρυχείο για τις μάρκες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ιδίως αν συνδυάζουν όμορφη σχεδίαση, με χώρους και σύγχρονες τεχνολογίες.

Η Ford προχώρησε στην πλήρη ανανέωση του Puma σε όλους τους τομείς, χαρίζοντάς του νέα δυναμική απέναντι στο σκληρό ανταγωνισμό. Με πιο φρέσκια εμφάνιση, ψηφιακό ταμπλό με νέες οθόνες, νέα έκδοση με 170 ίππους και πλήρη κατάλογο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Όλα τα παραπάνω άφησαν ικανοποιημένο τον Τζιμ Φάρλεϊ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ford Motor Company. Ο οποίος έγραψε στο twitter/X: «Μία δημοφιλής επιλογή ανάμεσα στους πελάτες μας στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στην ομάδα για το λανσάρισμα του νέου Ford Puma».

A favorite choice with our customers across Europe. Congrats to the team on the launch of the new @Ford Puma! https://t.co/hg7xlzsEKb