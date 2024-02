O δις πρωταθλητής του WRC έχει φέτος αρκετό ελεύθερο χρόνο, που τον... ξοδεύει σε αγώνες χωρίς βαθμολογικό άγχος.

Η απόφαση του Κάλε Ροβάνπερα να λάβει μέρος μόνο στους μισούς αγώνες του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ αιφνιδίασε τους περισσότερους. Αφενός γιατί ο Φινλανδός είναι μόλις 23 ετών και αφετέρου γιατί προέρχεται από δύο παγκόσμιους τίτλους οδηγών στο WRC.

Ο γιος του πρώην οδηγού ράλλυ Χάρι Ροβάνπερα αποφάσισε να ξεκουραστεί φέτος, σωματικά και - κυρίως - πνευματικά. Να μην κυνηγά δηλαδή βαθμούς σε κάθε αγώνα. Για φέτος πέρα από τις συμμετοχές του στο WRC με την Toyota Gazoo Racing σχεδιάζει να δώσει το «παρών» σε αγώνες ντριφτ αλλά και το θεσμό Porsche Carrera Cup Benelux.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Κάλε θα λάβει μέρος στους 4 από τους 6 αγώνες της σεζόν. Το ποιοι θα είναι αυτοί θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο. Ο Ροβάνπερα αλλά και η Porsche Motorsport παρουσίασαν τα χρώματα της 911 GT3 Cup που θα οδηγεί.

#CarreraCupBenelux - Two-time #WRC World Champion @KalleRovanpera will make his debut in circuit racing by taking part in the Porsche Carrera Cup Benelux series in the 2024 season. Rovanperä will drive four of six races at the wheel of a #Porsche #911GT3Cup from RedAnt Racing pic.twitter.com/Q49RK25I91