To Grand Prix Βρετανίας θα βρίσκεται για πολλά ακόμη χρόνια στο καλεντάρι της Formula 1, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο.

Τη μία πίστα μετά την άλλη δεσμεύει με πολυετή συμβόλαια η Formula 1. Το «τρεντ» των τελευταίων ετών θέλει το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να υπογράφει συμβόλαια με πίστες που αγγίζουν διψήφια χρόνια σε διάρκεια.

Η νέα πίστα που υπέγραψε πολυετή ανανέωση είναι αυτή του Σίλβερστον. Η διαδρομή του Νορθάπτονσαϊρ θα βρίσκεται στο καλεντάρι μέχρι και το 2034. Το υπάρχον συμβόλαιο είχε ισχύ μέχρι και το 2024, ωστόσο οι διοργανωτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν νέα συνεργασία με την κάτοχο των εμπορικών δικαιωμάτων του σπορ, Liberty Media.

BREAKING: The British Grand Prix is confirmed to stay on the calendar until 2034.



The historic Silverstone Circuit will continue to give us wheel-to-wheel racing for 10 more years!#F1 pic.twitter.com/n6c95xklKh