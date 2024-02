Ο Ισπανός οδηγός «σπάει» για πρώτη φορά τη σιωπή του για το γεγονός πως δεν θα συνεχίσει να οδηγεί στα «κόκκινα» το 2025.

Το μεγάλο «μπαμ» του φετινού χειμώνα ήταν δίχως αμφιβολία η ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Λιούις Χάμιλτον και Scuderia Ferrari. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε πολυετές ιστορικό συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ από το 2025.

Έτσι θα δούμε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αφήνει την ομάδα με την οποία κατέκτησε έξι τίτλους οδηγών για την ιταλική ομάδα. Θα πάρει τη θέση του Κάρλος Σάινθ, ο οποίος αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η πρώτη αντίδραση του Ισπανού ήταν προγραμματισμένo να δημοσιευθεί μετά την ανακοίνωση της Ferrari για τον Χάμιλτον. Μέχρι τώρα ο 29χρονος δεν είχε μιλήσει δημόσια για την αντικατάστασή του. Αυτό όμως άλλαξε με δηλώσεις του στο Sky Italia

