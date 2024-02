H Επιτροπή της Formula 1 αποφάσισε να αλλάξει τους κανονισμούς που αφορά τον αριθμό μονάδων ισχύος ανά μονοθέσιο και τη χρήση του DRS.

Οι φετινοί αγώνες της Formula 1 αναμένεται να είναι διαφορετικοί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Επιτροπή της F1 (F1 Commission) πήρε μία σειρά από αποφάσεις ώστε να αλλάξει ορισμένους κανονισμούς του σπορ και βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Γνωρίζουμε ήδη πως αποφασίστηκε η αλλαγή δομής των αγωνιστικών τριημέρων που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ. Όμως δεν είναι η μοναδική μιας και υπήρξαν κι άλλες τροποποιήσεις που θα επηρεάσουν τη φετινή σεζόν.

Αρχικά αποφασίστηκε η αλλαγή στις διαθέσιμες μονάδες ισχύος που θα έχει κάθε μονοθέσιο στη χρονιά. Λόγω του αυξημένου αριθμού Grand Prix (φέτος είναι στους 24), οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις συνολικά μονάδες ισχύος ως όριο. Οποιοσδήποτε ξεπεράσει τον αριθμό αυτό, θα δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του.

Επιπλέον είχαμε αλλαγές και στη χρήση του DRS από τη φετινή κιόλας σεζόν. Η κινούμενη πίσω αεροτομή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δεύτερο μόλις γύρο, με την αλλαγή αυτή να γίνεται ώστε να μην ανοίγουν πολύ οι διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων. Το DRS θεσπίστηκε στη Formula 1 το 2011 και μέχρι το 2023 η χρήση του στον αγώνα ξεκινούσε από τον τρίτο γύρο.

Τέλος, υπήρξαν ορισμένες μικρές αλλαγές στο σετ κανονισμών των νέων μονάδων ισχύος του 2026.

Οι παραπάνω αλλαγές που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της Formula 1 αναμένεται να πάρουν έγκριση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Aθλητισμού (ΠΣΜΑ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Μία ημέρα αργότερα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Μπαχρέιν και των 1812 Μιλίων του Κατάρ της Formula 1 και του WEC.

