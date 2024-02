Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari πληροφορήθηκε σε κομβικό σημείο για τη μετακίνηση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στην ιταλική ομάδα.

Η «βόμβα μεγατόνων» εξερράγη στη Formula 1 πριν καλά-καλά ξεκινήσει η φετινή αγωνιστική σεζόν. Η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Λιούις Χάμιλτον για να γίνει οδηγός της από τη σεζόν του 2025 και έστρεψε τα μάτια όλου του πλανήτη πάνω της.

Ο Βρετανός θα κάνει το μεγάλο βήμα και θα αφήσει τη Mercedes-AMG, με την οποία κατέκτησε 6 παγκόσμιους τίτλους και θα βάλει τέλος στην πιο επιτυχημένη συνεργασία στη σύγχρονη ιστορία του σπορ. Αυτό προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας, καθώς θα δουν το μεγάλο τους αστέρα να αποχωρεί.

Lewis and Fred, reunited ❤️



From being Lewis' Team Principal in GP2 at ART back in 2006, to now his boss at Ferrari come 2025! 🥹#F1 pic.twitter.com/ZQxloZtUmN