Χάμιλτον: «Η δυσκολότερη απόφαση της ζωής μου να φύγω από τη Mercedes»

O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποχωρεί από την ομάδα της καρδιάς του είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση.

Η «βόμβα έσκασε»! Ο Λιούις Χάμιλτον θα αποχωρήσει από τη Mercedes-AMG F1 στο τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1 σε μία κίνηση που αλλάζει τα πάντα στο σπορ.

Ο Βρετανός θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari σε μία ιστορική συνεργασία ανάμεσα σε έναν οδηγό θρύλο, και την πιο επιτυχημένη ομάδα της F1. Η απόφαση του Χάμιλτον μόνο εύκολη δεν ήταν καθώς θα αποχωρηστεί την ομάδα της καρδιάς του με την οποία κέρδισε έξι παγκόσμιους τίτλους. Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου με τη Mercedes o Χάμιλτον είπε.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.