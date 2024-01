Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai τέθηκε επικεφαλής του αγώνα, ξεπερνώντας το δίδυμο Έβανς-Οζιέ της Toyota.

Νέα δεδομένα δημιούργησε ο Τιερί Νεβίλ στο πρωινό σκέλος του Σαββάτου, του Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην 9η και την 11η ειδική διαδρομή και το δεύτερο καλύτερο στη 10η, ο Βέλγος οδηγός της Hyundai τέθηκε επικεφαλής του αγώνα κατά το μεσημεριανό σέρβις. Πλέον έχει προβάδισμα 5,1 δευτερολέπτων έναντι του Έλφιν Έβανς και 7,7 δλ. έναντι του Σεμπαστιάν Οζιέ.

«Κάποιες φορές οι σημειώσεις δεν ήταν ξεκάθαρες, οπότε δεν πήρα ρίσκα και έχασα ορισμένο χρόνο», ανέφερε ο Νεβίλ που νιώθει ότι θα μπορούσε να αυξήσει και άλλο τη διαφορά από τους δύο οδηγούς της Toyota.

😮‍💨 A JOINT VICTORY ON SS11! Thierry and Ott finish the stage with the same time, we are still the rally leaders 💪 pic.twitter.com/KqcqFCsaX6