Ονειρικά άρχισε το σκέλος του Σαββάτου στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο για τον Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport «πέταγε» με το i20 N Rally1 στο παγωμένο οδόστρωμα της 9ης ειδικής διαδρομής και μείωσε εντυπωσιακά την απόσταση από την κορυφή.

Ο Νεβίλ ήταν κατά 9,6 δλ. ταχύτερος από τον Έλφιν Έβανς (Toyota GR Yaris Rally1) και πλέον είναι μόλις 6,5 δλ. πίσω από τον Ουαλό. «Μάλλον ξύπνησα καλά το πρωί! Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα οι συνθήκες να είναι πιο δύσκολες», δήλωσε αμέσως μετά ο Βέλγος.

Thierry CHARGING hard this morning 🚀, shooting to 🥈 overall with a stage win on SS9 👏 pic.twitter.com/o6IBJHW9rk