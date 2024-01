Η αμερικανική ομάδα γνωστοποίησε την ημερομηνία αποκάλυψης του νέου της μονοθεσίου.

Τελευταία στις ανακοινώσεις, πρώτη στις παρουσιάσεις! Η Haas F1 συμπλήρωσε το παζλ με τις ημερομηνίες αποκαλυπτηρίων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024, κλείνοντάς μας ραντεβού για να μας συστήσει το νέο της «όπλο».

Το όνομά της θα είναι VF-24, συνεχίζοντας το σταθερό μοτίβο ονοματοδοσίας της Αμερικανικής ομάδας και η αποκάλυψή της θα γίνει σε μία εβδομάδα από τώρα: την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.

Just one week until we reveal the #VF24 to you all 😏



9am (EST) 🇺🇸 | 2pm (GMT) 🇬🇧#HaasF1 pic.twitter.com/wlZqjcejuJ