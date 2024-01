Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, εκθείασε για πολλοστή φορά το ταλέντο και τη μενταλιτέ του Μονεγάσκου.

Η μεγάλη είδηση της εβδομάδας ήταν δίχως αμφιβολία η ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της Scuderia Ferrari με τον Σαρλ Λεκλέρ. Καθώς ο Μονεγάσκος θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς στη Formula 1, το γεγονός πως πείστηκε να παραμείνει στο Μαρανέλο, μόνο ικανοποίηση μπορεί να φέρει στο στρατόπεδο των «κόκκινων».

Here's to many more wonderful memories and moments in red, @Charles_Leclerc 🥹❤️#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/84a5lw6efx