Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024 έχει αρχίσει και σύντομα θα δούμε όλους τους «μονομάχους».

Σε τέσσερις εβδομάδες από τώρα, όλα τα μονοθέσια που θα μάχονται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024 θα πατήσουν πίστα, στο πλαίσιο των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης. Εκεί θα σταματήσει το… κρυφτό κι όλοι θα φανερώσουν τα νέα τους «όπλα».

Νωρίτερα όμως, θα έχουμε σταδιακά τα αποκαλυπτήρια κάθε ομάδας. Κάποιες θα μας δείξουν χορηγούς και χρώματα πάνω σε ένα μονοθέσιο που δεν θα έχει μεγάλη σχέση με αυτό που θα δούμε στο Μπαχρέιν, κάποιες άλλες θα μας δείξουν κάτι πιο κοντά στο τελικό τους δημιούργημα.

