H Visa μπαίνει και στις δύο ομάδες της Red Bull, με την ιταλική να μετονομάζεται σε Visa Cash App RB Formula One Team κι όχι Racing Bulls.

Άργησε αλλά τελικά η Red Bull ανακοίνωσε τα τελικά πλάνα της για τη δεύτερη ομάδα της στο μαγικό κόσμο της Formula 1, παράλληλα με την έναρξη μίας μεγάλης συνεργασίας με τη Visa.

Μία συνεργασία που θα αφορά και την πρώτη ομάδα, τη Red Bull Racing, με τα λογότυπά της να κοσμούν τις RB20 των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ αλλά και τις συμμετοχές των δύο ομάδων στο F1 Academy.

Όπως ψιθυριζόταν τις τελευταίες εβδομάδες, το Racing Bulls δεν υιοθετήθηκε. Έτσι, η ομάδα που ξεκίνησε την πορεία της στη Formula 1 (μετά την εξαγορά της Minardi) ως Scuderia Toro Rosso και τις τελευταίες τέσσερις σεζόν αγωνιζόταν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως Scuderia AlphaTauri, φέτος θα μάχεται στις πίστες ως Visa Cash App RB Formula One Team.

