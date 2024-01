Μια εντυπωσιακή μοτοσικλέτα διά χειρός του εμβληματικού Πολ Γιάφε είναι το νέο μέλος των μοντέλων κάστομ R 18 της Βαυαρικής φίρμας.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η BMW R 18 τo 2020 έχουμε δει πολλούς -διάσημους και μη- βελτιωτικούς οίκους να ασχολούνται μαζί της και να τη μετατρέπουν κατά βούληση σε κάτι μοναδικό και ουχί μαζικό. Ο οραματιστής των κάστομ μοτοσικλετών Πολ Γιάφε ανέβασε τον πήχη για άλλη μια φορά με την αποκάλυψη του τελευταίου του δημιουργήματος, μιας μοναδικής στο είδος βελτιωμένης έκδοσης της BMW R 18 Transcontinental. Με την κλασική αισθητική ενός «hot rod», αυτό το project θέλει να αναδειχθεί σε σχεδιαστική αριστεία, κάτι που έτσι κι αλλιώς αποτελεί στόχο κάθε Custom builder ανά την υφήλιο.

Φωτογραφίες: BMW Motorrad

Ένας θρύλος στις ΗΠΑ

Από το 1991 ο κόσμος των κάστομ μοτοσικλετών γνωρίζει τον Γιάφε ως έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς μηχανοκίνητων αριστουργημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πολ είναι κάτι περισσότερο από ένας κατασκευαστής ή μεταποιητής: είναι πραγματικά ένας σχεδιαστής. Ξεκινώντας με την ίδρυση της American Legend Motorcycle Company, η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε Paul Yaffe's Bagger Nation, έχει κερδίσει διακρίσεις όπως τρία βραβεία «World's Most Beautiful Motorcycle» για την πιο όμορφη μοτοσικλέτα του κόσμου στην έκθεση Oakland Roadster Show, δύο βραβεία «Builder of the Year» και τρία βραβεία «Trendsetter of the Year» από το περιοδικό Easyriders, ενώ έγινε μέλος στο Hall of Fame του Sturgis το 2015. Οι μεταποιημένες μοτοσικλέτες του έχουν φιγουράρει σε περισσότερα από 300 άρθρα περιοδικών παγκοσμίως, καθώς και στο Discovery Channel, στο History Channel και σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές.

Διατηρώντας την ουσία της BMW και την έμπνευση ενός Hot Rod

Πριν ξεκινήσει, ο Γιάφε αφιέρωσε χρόνο για να γνωρίσει τη BMW R18 Transcontinental, διανύοντας 3.800 μίλια στις ΗΠΑ και επιπλέον 2.600 μίλια μέχρι το Στέρτζις και πίσω. Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία του καστομαρίσματος, ήξερε ότι ήθελε να δημιουργήσει μία bagger με μεγάλους τροχούς που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν. Η πρόκληση ήταν να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα γνήσια εξαρτήματα της BMW. Παρήγγειλε ένα μπροστινό τροχό 26" x 5,5" κομμένο από ένα κομμάτι αλουμινίου βάρους 180 κιλών, το οποίο εδράζει ένα εξατομικευμένο ελαστικό πλάτους 180 χιλιοστών. Το πλαίσιο έπρεπε να διευρυνθεί ώστε να υποδεχτεί τον νέο μπροστινό τροχό και έπρεπε να κατασκευαστούν ειδικοί τριπλοί σύνδεσμοι για να διορθωθεί το ίχνος και να βελτιστοποιηθεί η ευελιξία.

Εμπνευσμένη από την εμφάνιση ενός εμβληματικού Mercury Lead Sled της δεκαετίας του '50, η ομάδα δημιούργησε πολλά μοναδικά εξαρτήματα και τροποποίησε υπάρχοντα στοιχεία της R 18. Το ατσάλινο μπροστινό φτερό κατασκευάστηκε εξ αρχής. Το original φέρινγκ της R 18 κόπηκε σε διάφορα κομμάτια και ανακατασκευάστηκε για να προσαρμόσει τη θέση του προβολέα και τη ροή αέρα στο νέο μπροστινό τροχό. Για να βρεθεί μια λύση για το κενό που δημιουργήθηκε μεταξύ του φέρινγκ και του ρεζερβουάρ καυσίμου αναπτύχθηκε μια μοναδική αεροτομή, η οποία κρύβει το ψυγείο. Επιπλέον, ένα αποκλειστικό σετ από Yaffe Monkey Bars κατασκευάστηκε για να συμπληρώσει τη συνολική σχεδίαση. «Η ομάδα ήθελε να διατηρήσει τα καλύμματα των βαλιτσών, τις ασφάλειες και τα ηχεία, οπότε δημιουργήθηκε μια νέα σειρά από δερμάτινα καλύμματα που χάρισαν στις βαλίτσες ένα εντελώς νέο και μοναδικό επίμηκες προφίλ, διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική μηχανική και λειτουργικότητα που είχε δημιουργήσει η BMW για αυτές».

Καθώς η κατασκευή άρχισε να παίρνει μορφή, ο Γιάφε αναδιάταξε τα αυθεντικά πίσω φώτα R 18 στα χειροποίητα πάνελ και φιλοτέχνησε μια περιοχή για την πινακίδα κυκλοφορίας στο φτερό σε κλασικό hot rod στυλ. Επίσης, επιμήκυνε τα αυθεντικά πλαϊνά καλύμματα R 18 για να διατηρηθεί το αρχικό τους σχήμα και να καλυφθεί μεγαλύτερη επιφάνεια ώστε το βλέμμα να “ρέει” προς τις βαλίτσες.

Κλασική Lead Sled εμφάνιση

Παραμένοντας πιστός στην κλασική αισθητική του Lead Sled, ο Γιάφε έδωσε προτεραιότητα σε δύο κρίσιμα στοιχεία: στην αερανάρτηση και στους πλαϊνούς σωλήνες της εξάτμισης. Αυτός και η ομάδα του σχεδίασαν μια εξελιγμένη δεξαμενή αέρα καθώς και ένα σύστημα για τη διανομή του, σε συνδυασμό με ένα ειδικό πλαίσιο κάτω από κάθε πλευρά των βαλιτσών για τη φιλοξενία βασικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δεξαμενών αέρα, ενός μεγάλου αεροσυμπιεστή και όλων των χειριστηρίων, των βαλβίδων και των σωληνώσεων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος.

Εστιάζοντας στο σχεδιασμό των πλευρικών σωλήνων, η ομάδα κατασκευής είχε ως στόχο να διατηρήσει τη χαρακτηριστική αίσθηση BMW. Η διατήρηση των κλασικών σωλήνων εξαγωγής του Boxer κινητήρα ήταν αδιαπραγμάτευτη στο όραμα του Γιάφε. Οι καταλυτικοί μετατροπείς αντικαταστάθηκαν από ένα εξατομικευμένο σύστημα διάτρητων διαφραγμάτων υψηλής ροής. Η καινοτομία αυτή όχι απλώς αντικατέστησε το σύστημα που περιορίζει και διαχειρίζεται τις εκπομπές καυσαερίων, αλλά διατήρησε το απαιτούμενο back pressure που βελτιστοποιεί την απόδοση. Με στόχο τη βελτίωση της ακουστικής εμπειρίας, χρησιμοποιήθηκε ένα εξαιρετικής μηχανουργικής ακρίβειας σύστημα σιλανσιέ τριών σταδίων, που ολοκληρώνεται από ένα μεγάλο χωνί-μεγάφωνο το οποίο εκπέμπει τον χαρακτηριστικό hot rod ήχο.

