Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας στη Formula 1, αναφερόμενος στους δύο πολυπρωταθλητές και τις δυνατότητές τους για τίτλο.

Απομένει ένας μήνας και… κάτι ώστε να σβήσουν τα κόκκινα φώτα στο Μπαχρέιν και να ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν κάποιος μπορεί να σταματήσει τον Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing. Ο συνδυασμός αυτός κατέκτησε 19 νίκες σε 22 Grand Prix το 2023 και είναι φαβορί και για το φετινό πρωτάθλημα.

Psst guys....guess what?!



It's officially ONE MONTH until testing in Bahrain!!#F1 pic.twitter.com/3BZVr47YPs