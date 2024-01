Η γερμανική φίρμα φαίνεται πως δεν έχει αποκλείσει πλήρως το ενδεχόμενο να εμπλακεί μελλοντικά στον κόσμο της Formula 1.

Από το πουθενά το όνομα της Porsche συνδέεται και πάλι με τη Formula 1. H γερμανική φίρμα ήταν πολύ κοντά στην είσοδό της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, καθώς είχε φτάσει μία «ανάσα» από την υπογραφή συμβολαίων με τη Red Bull Racing.

To deal... κατέρρευσε την τελευταία στιγμή και η Porsche έμεινε δίχως επιλογές εισόδου στο σπορ. Έτσι, από τον Όμιλο Volkswagen μόνο η Audi θα κάνει την είσοδό της στην F1 το 2026, καθώς θα προχωρήσει στην εξαγορά της Sauber.

Τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Porsche, Μίκαελ Ντρέσερ, μίλησε για το ενδιαφέρον των Γερμανών για τη Formula 1.

«Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θα είναι για πάντα ο πυρήνας της ταυτότητάς μας. Η Formula 1 παραμένει ακόμη ένας θεσμός ο οποίος μας ενδιαφέρει. Για τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθούμε στα υπάρχοντα αγωνιστικά μας προγράμματα με την 963 στο WEC και την IMSA και στη Formula E με την 99Χ. Θέλουμε να μαχόμαστε για νίκες. Αυτή είναι η παράδοσή μας και ο στόχος που έχουμε. Δεν θα κάνουμε κάποιο σχόλιο σε φήμες για μελλοντικά αγωνιστικά μας προγράμματα», είπε.

