Ο γερμανικός συνδυασμός επικράτησε στην πρεμιέρα της δέκατης σεζόν του πρωταθλήματος ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula E ο Πασκάλ Βερλάιν, με την πρεμιέρα της δέκατης σεζόν να διεξάγεται στην Πόλη του Μεξικού και να αξιοποιεί μέρος της εντυπωσιακής πίστας Autódromo Hermanos Rodríguez που γίνεται και το Grand Prix της Formula 1.

Από την pole στη νίκη

Για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο θεσμό, ο Βερλάιν είχε πανηγυρίσει την Julius Baer Pole Position – και δεν άφησε αυτό το πλεονέκτημα να πάει χαμένο. Εκκίνησε καλά και πήρε εξ αρχής τα ηνία του e-Prix.

Όμως ακόμα κι όταν έχασε την πρωτοπορία για να περάσει από το loop ενεργοποίησης του ATTACK MODE, όταν το έκανε και ο άμεσος ανταγωνισμός, βρέθηκε ξανά στην κορυφή και έτσι έφτασε στην πολυπόθητη νίκη.

Μάλιστα ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που σε αυτό τον αγώνα επικράτησε μονοθέσιο με κινητήριο σύνολο της Porsche.

Μάχες για το βάθρο

Δεύτερος τερμάτισε ένας άλλος πρώην οδηγός της Formula 1, o Σεμπαστιέν Μπουέμι, που εκμεταλλεύτηκε την κακή εκκίνηση του Ρόμπιν Φράινς και πέρασε σε ρόλο διώκτη. Προσωρινά πέρασε και στην κορυφή όταν ο Βερλάιν πήρε τη διαδρομή του ATTACK MODE.

Στην πορεία δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά, έτσι ο οδηγός της Envision Racing έμεινε δεύτερος, μπροστά όμως από τον απειλητικό Νικ Κάσιντι που έτρεχε πρώτη φορά με τα χρώματα της Jaguar TCS Racing.

Χαμός για τις βαθμολογούμενες θέσεις

Κοντά στο Top3 ήταν και ο Μαξ Γκούνθερ (Maserati MSG Racing) την ώρα που ο Μιτς Έβανς (Jaguar TCS Racing) κατάφερε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί μπροστά από τον πρώτη πρωταθλητή Ζαν-Ερικ Βερν (DS PENSKE) που είχε κερδίσει τέσσερις θέσεις σε σχέση με το πλασάρισμά του στο grid.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Τζέικ Χιουζ (NEOM McLaren Formula E Team), ο Στόφελ Φαντούρν (DS PENSKE), ο περυσινός πρωταθλητής Τζέικ Ντένις και ο ομόσταβλός του Νόρμαν Νάτο (Andretti Formula E).

Η βαθμολογία των οδηγών

Σε ατομικό επίπεδο, ο Βερλάιν πήρε σχεδόν τα μέγιστα σαρώνοντας στο Μεξικό (σ.σ. έχασε μόνο τον ταχύτερο γύρο) και έτσι έφτασε στους 28 βαθμούς, ξεκινώντας με το δεξί την προσπάθεια να κατακτήσει τον τίτλο.

Crossing the line as a WINNER in Mexico City!



A dominant drive from @PWehrlein in the first race of Season 10 ⚡️@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/GUq8JLrHjn — Formula E (@FIAFormulaE) January 13, 2024

Αναλυτικά:

How things stand following the first race of Season 10 ⚡️@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) January 13, 2024

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

Σε ομαδικό επίπεδο, η Porsche προηγείται χάρη στους βαθμούς του Βερλάιν, έχοντας 28. Η Jaguar TCS Racing ακολουθεί από κοντά με 26, στους 18 είναι η Envision Racing ενώ στους 12 ισοβαθμούν οι Maserat MSG Racing και DS Penske.

Ο επόμενος αγώνας

Οι επόμενες ηλεκτρικές μάχες δεν αργούν, αφού έχουμε διπλό αγώνα μέσα στον Ιανουάριο. Στις 26 και 27 Ιανουαρίου, η Formula E επισκέπτεται ξανά τη Σαουδική Αραβία και τη γνώριμη στάση της, στους δρόμους της Ντιρίγια.

Συνολικά, η φετινή σεζόν περιλαμβάνει 16 e-Prix.