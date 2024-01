O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βρήκε τον κατάλληλο τρόπο να προετοιμαστεί για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Απομένει λιγότερες από 6 εβδομάδες ώστε να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1. Πέρα από τις ομάδες, οι οδηγοί κάνουν κι αυτοί με τη σειρά τους τη δική τους προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Ο Μαξ Φερστάπεν, πέρα από το πρόγραμμα γυμναστικής, επέλεξε να ασχοληθεί με ένα αγαπημένο του χόμπι ώστε να μείνει σε φόρμα. Τη χειμερινή περίοδο, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing παίρνει μέρος σε πρωτάθλημα simracing που διοργανώνει η Team Redline.

