Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024 έχει αρχίσει και σύντομα θα δούμε τους μονομάχους.

Μπορεί ακόμα η πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2024 να είναι ενάμιση μήνα μακριά, όμως πριν από αυτή υπάρχουν πολλά να δούμε. Θα προηγηθούν οι δοκιμές εξέλιξης και φυσικά, πριν από αυτές, θα έχουμε σταδιακά τα αποκαλυπτήρια των μονοθεσίων των δέκα ομάδων.

2024 McLaren livery: LAUNCHED! 🚀



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I