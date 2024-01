Ο επικεφαλής της Red Bull Racing έχει τόσο μεγάλη πίστη στον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 που τον οδηγεί σε τολμηρές δηλώσεις.

Εάν θα ήθελε κάποιος να αποκτήσει το σπίτι του Κρίστιαν Χόρνερ, τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο Βρετανός επικεφαλής της Red Bull Racing είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τα επιτεύγματα του Μαξ Φερστάπεν και δεν το κρύβει.

Εξάλλου ο Ολλανδός πήρε 19 νίκες σε 22 Grand Prixτης Formula 1 το 2023 και σημείωσε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Από πού όμως πηγάζει τέτοια πίστη προς το πρόσωπο του Μαξ Φερστάπεν από τον Χόρνερ; Ο Βρετανός εξήγησε τους λόγους.

