Η δεύτερη ημέρα πραγματικής δράσης στην έρημο ωφέλησε τα φαβορί του φετινού αγώνα.

Νέο πρόσωπο στην κορυφή των χρόνων της ημέρας, νέο πρόσωπο και στην κορυφή της γενικής κατάταξης του Ράλλυ Ντακάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ειδικής διαδρομής, που ξεκίνησε από την Αλ Χενακιγιά και ολοκληρώθηκε μετά από 655 χιλιόμετρα, στο Αλ Ντουαντίμι.

Ο «Κύριος Ντακάρ» Στεφάν Πετερανσέλ ήταν αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, με το Audi RS Q e-tron. O Γάλλος κέρδισε την πεντηκοστή του ειδική σε αυτό το θρυλικό αγώνα και έτσι ισοφάρισε τον Άρι Βάτανεν στην απόλυτη κορυφή της σχετικής κατηγορίας.

5️⃣0️⃣🏆



Winner of Stage 2, Stéphane Peterhansel makes history with his 50th Dakar stage win❗

He is now the joint record holder for most stage wins together with Ari Vatanen. 👏#Dakar2024 pic.twitter.com/0jhSjXm8Yd