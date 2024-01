Ράλλυ Ντακάρ: Αφήνουν στην άκρη τη φιλοδοξία και σταματούν να βοηθήσουν αντίπαλο που είχε ατύχημα (vid)

Ένα συμβάν στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του φετινού αγώνα απέδειξε την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στους αγωνιζόμενους.

Το φετινό Ράλλυ Ντακάρ, το πέμπτο κατά σειρά που διεξάγεται στα αφιλόξενα εδάφη της Σαουδικής Αραβίας, έχει ήδη δείξει τα… δόντια του σε πολλούς αγωνιζόμενους – ευτυχώς δίχως να έχουμε κάποιο δυστύχημα.

Έχουμε ήδη δει τούμπες κι έχουμε δει και πτώσεις αναβατών. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις, στα δύσκολα, είναι που αναδεικνύεται το πνεύμα του Ντακάρ. Παρότι κάθε άλλος αγωνιζόμενος είναι αντίπαλος, παρότι το χρονόμετρο κυλάει αμείλικτα, όταν κάτι πηγαίνει στραβά, οι αντίπαλοι γίνονται teammates. Άνθρωποι, ενωμένοι, στον πιο δύσκολο αγώνα στον πλανήτη.

Αυτό συνέβη και κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του 46ου Ράλλυ Ντακάρ, όταν 82 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση στην Αλ Ούλα, ο Χοακίμ Ροντρίγκεζ είχε μία άσχημη πτώση. Ο αναβάτης της Hero είχε τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

🏍 That's Dakar spirit 🥰 Several riders stopped to rescue Joaquim Rodrigues after his crash. #Dakar2024 pic.twitter.com/kvv6Rwpk34

Ωστόσο, μέχρι να φτάσει το ιατρικό ελικόπτερο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, τουλάχιστον τέσσερις συναθλητές του σταματούν για να τον βοηθήσουν. Σε μία επίδειξη ευγενούς άμιλλας, που μπορεί σε άλλα σπορ να μην υπάρχει αλλά στο Ράλλυ Ντακάρ είναι δεδομένη.

Εκτός αγώνα ήταν και ο νικητής του «Προλόγου» στις μοτοσικλέτες, Τόσα Σαρέινα, που είχε πτώση μετά από 240 χιλιόμετρα και τραυματίστηκε στο χέρι.

❌ Schareina is out



🏍 Winner of the prologue yesterday, Tosha Schareina crashed at km 240 during stage 1. He was evacuated from the stage by the medical service with an injured arm. 🚑#Dakar2024 pic.twitter.com/J6uJyBYhSi