Ράλλυ Ντακάρ: Ξεκινά η μεγαλύτερη αγωνιστική πρόκληση του πλανήτη (vid)

Επί δύο εβδομάδες άνθρωποι και μηχανές θα δοκιμαστούν στο απόλυτο όριο, στις ερήμους της Σαουδικής Αραβίας.

Διάσημοι αγωνιζόμενοι και γεννημένοι μαχητές, δύο σε ένα, πρωταγωνιστές ενός reality show που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Περιλαμβάνει έντονα συναισθήματα, πάθος, εκρήξεις, χαμόγελα μα και δράμα - το Ράλλυ Ντακάρ αποτελεί μία πρόκληση που όμοια της δεν θα βρεις – όσο κι αν ψάξεις.

Μία αγωνιστική Οδύσσεια, εξαντλητική για ανθρώπους και μηχανές, που κατάκοποι και στα όριά τους, φτάνουν -αν είναι τυχεροί- στην Ιθάκη της ράμπας του τερματισμού.

Κι αυτό διόλου έχει αλλάξει παρότι βρισκόμαστε στον… τρίτο κύκλο επεισοδίων: όλα ξεκίνησαν στην Αφρική με επίκεντρο την έρημο Σαχάρα, επί μία δεκαετία μεταφέρθηκαν στη Νότια Αμερική με τις Άνδεις και την Ατακάμα σε ρόλο Σκύλας και Χάρυβδης ενώ από το 2020, το έργο διαδραματίζεται στη Σαουδική Αραβία.





Νέο κεφάλαιο, ίδιες υψηλές απαιτήσεις όπως τονίζει και ο νικητής του αγώνα του 2020, Κάρλος Σάινθ: «Όταν μιλάμε για το Ντακάρ, ανεξάρτητα από το που λαμβάνει χώρα, υπάρχει μία σταθερά. Πρέπει να σέβεσαι αυτόν τον αγώνα. Ειδικά όταν δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Για όλα».

Και πράγματι, όπως κάθε χρόνο βλέπουμε κατά τη διάρκεια αυτού του θρυλικού ράλλυ – όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και να βρέξει στην έρημο.





Φέτος όλα ξεκινούν από την Αλ Ουλά, εκεί όπου έχουμε αύριο, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, τον «Πρόλογο» των 28 χρονομετρημένων χιλιομέτρων. Κι από εκεί ξεκινά και η πρώτη από τις 12 ειδικές διαδρομές της φετινής εκδοχής του αγώνα – της πέμπτης στη συγκεκριμένη γωνιά του πλανήτη.

Όσοι αντέξουν, μετά από 4727 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών στα πλέον αφιλόξενα εδάφη (και 7891 συνολικά), τα οποία σε ποσοστό 60% δεν έχουν καμία σχέση με τη διαδρομή που επιλέχθηκε πέρυσι, θα ανέβουν τη ράμπα του τερματισμού στο Γιανμπού, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας.

