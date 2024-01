Ράλλυ Ντακάρ: Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια έγινε φέτος «κυνηγός» (vid)

Ο πολυνίκης του επικού Ράλλυ Ντακάρ άλλαξε ομάδα και θα αγωνιστεί με το Hunter της Prodrive.

Νέα χρόνια, νέο Ράλλυ Ντακάρ ενόψει αλλά και νέα ομάδα για τον Νάσερ Αλ Ατίγια! Ο θρύλος αυτής της αγωνιστικής δοκιμασίας, στην οποία μετράει συνολικά πέντε νίκες, αποτελεί παρελθόν από την Toyota Gazoo Racing.



Prodrive is ready to tackle almost 8000kms with seven cars across four teams at the @dakar 2024.



Featuring interviews with drivers @SebastienLoeb & @AlAttiyahN, as well as @Prodrive Chairman, David Richards CBE, head over to our official YouTube channel to see the full preview… pic.twitter.com/SbAwOOgKcd