Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ζητά αλλαγή του τεχνικού κανονισμού λόγω του οποίου πρόσφατα τιμωρήθηκε ο μεγάλος του αντίπαλος.

Στο Grand Prix ΗΠΑ είδαμε μια φοβερή μάχη σχεδόν σε όλο τον αγώνα ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Η στρατηγική της Mercedes σε συνδυασμό με αργά pit-stop είχαν ως αποτέλεσμα ο Χάμιλτον να χάσει πολύτιμο χρόνο και εν τέλει ο οδηγός της Red Bull Racing κέρδισε τον αγώνα, μόλις 2,2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Το δράμα μετά τον τερματισμό ήταν ακόμα μεγαλύτερο, με τον Χάμιλτον να αποκλείεται από τα τελικά αποτελέσματα μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Τα μονοθέσιά τους βρέθηκαν αμφότερα εκτός κανονισμών όσον αφορά τη φθορά στη σανίδα του δαπέδου.

