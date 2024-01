Η αγωνιστική δράση του 2024 θα ξεκινήσει με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ στο τέλος του μήνα.

Μπήκε λοιπόν το 2024, μία χρονιά στην οποία ευελπιστούμε να απολαύσουμε άφθονο θέαμα στις πίστες και τις ειδικές διαδρομές. Στο δεύτερο σκέλος, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ μας έχει μενού 13 συναρπαστικών στάσεων.

Με μάχες σε κάθε τερέν: πάγο, χιόνι, άσφαλτο, λάσπη, χώμα. Αρχής γενομένης από την παραδοσιακή πρεμιέρα, αυτή του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, που διεξάγεται στις 25-28 Ιανουαρίου.

Όμως φέτος, στο πρόγραμμα του WRC έχουμε τρεις σημαντικές αλλαγές:

What you can look forward to this year 👇 pic.twitter.com/A6Vuu5g80k