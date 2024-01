Η ελβετική ομάδα ανακοίνωσε την επίσημη ταυτότητά της για τις επόμενες δύο αγωνιστικές σεζόν της Formula 1.

Η ολοκλήρωση του 2023 έφερε και την ολοκλήρωση της εμπορικής συνεργασίας με την Alfa Romeo, επιτρέποντας στη Sauber Motorsport να αλλάξει… σελίδα επικοινωνιακά. Και καθώς η εμπλοκή της Audi είναι ακόμα δύο χρόνια μακριά, η ελβετική ομάδα επισημοποίησε τα πλάνα της για τις σεζόν του 2024 και του 2025.

Ο… σιδηρόδρομος Stake F1 Team Kick Sauber που είδαμε στις επίσημες συμμετοχές της προσεχούς αγωνιστικής σεζόν, δίνει τη θέση του στο Stake F1 Team, όνομα που βασίζεται στον κεντρικό χορηγό της ομάδας του Χίνβιλ.

Celebrating the achievements of this year, our sights are set on a new dawn in 2024! ✨ pic.twitter.com/zGrnKZRoT4