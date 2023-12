Η ομάδα που γνωρίζαμε μέχρι φέτος ως Alfa Romeo στoν κόσμο της Formula 1, θα αλλάξει ονομασία από τη σεζόν του 2024.

Από το 2019 η ομάδα της Sauber Motorsport αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 με το όνομα Alfa Romeo. Οι δύο εταιρείες είχαν υπογράψει εμπορική συμφωνία η οποία προέβλεπε την αλλαγή επωνυμίας.

Ωστόσο, η εξαγορά ωστόσο της από την Audi οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Η γερμανική μάρκα δεν έχει πάρει ακόμη τον πλήρη έλεγχο της ομάδας του Χίνβιλ. Αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2025. Επιπλέον, με δεδομένο πως η Audi θα εισέλθει στο σπορ το 2026, είναι αδύνατη η χρήση του ονόματός της έως τότε στο σπορ.

Ως αποτέλεσμα το όνομα Sauber όλοι περίμεναν πως θα έκανε την επανεμφάνισή του στη Formula 1. Όπερ και εγένετο αν και με... χορηγικές πινελιές.



Η ονομασία της ελβετικής ομάδας στο πρωτάθλημα του 2024 όπως ανακοινώθηκε επίσημα, θα είναι: Stake F1 Team Kick Sauber.

BREAKING: Sauber Group and @KickStreaming join forces. KICK to acquire naming rights of chassis for 2024 and 2025. Read more. ⬇️

H Stake είναι εταιρεία στοιχηματίσμου από την Αυστραλία και σύναψε συμφωνία επωνυμίας με τη Sauber. H Kick από τη μεριά της είναι πλατφόρμα streaming η οποία μάλιστα εξασφάλισε μια θέση στην ονομασία του σασί. Το μονοθέσιο του 2024 θα λέγεται Kick Sauber C44. Οι παραπάνω συμφωνίες θα έχουν ισχύ για δύο χρόνια, δηλαδή τις σεζόν του 2024 και του 2025. Έπειτα, η ομάδα θα μετονομαστεί σε Audi.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας, Αλεσάντρο Αλούνι Μπράβι, δήλωσε για την αλλαγή ονόματος: «Η Sauber ήταν ανέκαθεν μια καινοτόμα ομάδα που έσπαγε το κατεστημένο. Η συνεργασία μας με την Kick.com είναι ακόμη ένα δείγμα της φιλοσοφίας μας και αυτό μας δίνει επιπλέον ώθηση. Μαζί με την Kick.com, o στόχος μας είναι να βρούμε νέους καινοτόμους τρόπους να έρθουμε πιο κοντά στους φιλάθλους της Formula 1».

Over the past year, we’ve had some great collaborations on and off track with @KickStreaming.​



Here are some of our highlights. ⬇️​​#GetCloser pic.twitter.com/PPCVgHqfUU