Λεμπ: Όταν ήμουν παιδί είχα αφίσα του Βάτανεν στο δωμάτιό μου (vid)

Ο Γάλλος θα λάβει μέρος σε λίγες ημέρες στο Ράλλυ Ντακάρ, με την ομάδα Bahrain Raid Xtreme.

To Ράλλυ Ντακάρ, η μεγαλύτερη περιπέτεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλησιάζει. Ο αγώνας του 2024 θα φιλοξενηθεί και πάλι στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, από τις 5 έως τις 19 Ιανουαρίου. Οι 12 ειδικές διαδρομές έχουν συνολικό μήκος 4.727 χιλιόμετρα, που θα φέρουν στα όριά τους πληρώματα και αγωνιστικά οχήματα.

Ένας από τους πιο ικανούς και έμπειρους οδηγούς είναι ο Σεμπαστιάν Λεμπ. Ο πολυνίκης του WRC θα λάβει μέρος με το Prodrive Hunter 4WD της Bahrain Raid Xtreme. Ο 49χρονος Γάλλος ρωτήθηκε για την πρώτη του ανάμνηση από το Ράλλυ Ντακάρ (τότε Παρίσι - Ντακάρ) και ανέφερε την νίκη του Άρι Βάτανεν το 1987 με το θρυλικό Peugeot 205 T16. Όπως είπε, είχε την αφίσα του Φινλανδού στο δωμάτιό του!

What was Sébastien Loeb's first memory of @dakar Rally when he was growing up..?#dakarrally #Dakar2024@sebastienloeb pic.twitter.com/lGtKsy1pMq