Οι θεατές των ράλλυ λατρεύουν τα άλματα, όχι όμως και οι οδηγοί καθώς πολλά μπορούν να πάνε στραβά.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ 2023 βρήκε τον Κάλε Ροβάνπερα να πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο οδηγών και την Toyota Gazoo Racing έναν ακόμα στους κατασκευαστές.

Το WRC προσφέρει άπλετο θέαμα σε κάθε ειδική, με τους οδηγούς να πηγαίνουν τέρμα γκάζι και να πασχίζουν να κρατήσουν τα θηρία των 500+ ίππων πάνω στο δρόμο. Τα σημεία με άλματα είναι τα αγαπημένα των θεατών, όμως κρύβουν κινδύνους για τα πληρώματα.

Τι αλλάζει στη βαθμολογία των αγώνων του WRC το 2024

Οι διοργανωτές του θεσμού συγκέντρωσαν σε ένα μονόλεπτο βίντεο τα πιο εντυπωσιακά άλματα του 2023. Πατήστε play και απολαύστε.

60s of the BIGGEST Jumps in the WRC in 2023 🤯 pic.twitter.com/GwVeOng8Gx