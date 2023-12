Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Ολλανδό πολυπρωταθλητή της Formula 1.

Από τη στιγμή που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε πως είναι ένας οδηγός κλάσης με λαμπρό μέλλον μπροστά του. Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του σεζόν στο σπορ, ο Ολλανδός μετρά τρία πρωταθλήματα και δεν δείχνει να έχει διάθεση να σταματήσει εκεί.

Οι επιδόσεις του και η καριέρα του έχουν εντυπωσιάσει τον 6 φορές πρωταθλητή του MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Gresini Ducati μίλησε για τον οδηγό της Red Bull Racing και είχε μόνο καλά λόγια να πει: «Μου αρέσει πολύ ο Φερστάπεν. Είναι ένας πραγματικός killer, αυτό μου αρέσει πολύ».

Όταν ρωτήθηκε για το τι ακριβώς εννοεί με τον χαρακτηρισμό «killer», ο Ισπανός απάντησε: «Για να κερδίσεις, να πετύχεις ή να γίνεις ήρωας πρέπει επίσης να είσαι killer. Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από έναν ιερό στόχο: τη νίκη. Το πώς το καταφέρνεις και το πώς κερδίζεις δεν έχει σημασία. Η προτεραιότητά του είναι να κερδίζει και λόγω αυτού έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Γι’ αυτό το λόγο μου αρέσει πολύ».

Just 2 minutes of Max Verstappen and Marc Marquez talking about aerodynamics and effects of downforce on F1 cars and MotoGP bikes.

Enjoy.#HRTD2023pic.twitter.com/vBmeXCW8wN