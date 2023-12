Η αυτοπεποίθηση στις τάξεις της βρετανικής ομάδας είναι στα ύψη μετά από μία πολύ ενθαρρυντική σεζόν στη Formula 1 που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Κανένας δεν θα περίμενε μετά το Grand Prix Μπαχρέιν της Formula 1 πως η McLaren Racing θα τελειώσει τo 2023 ως η δεύτερη ταχύτερη ομάδα του grid. Στο Ουόκινγκ ανακάλυψαν από νωρίς τα λάθη στο σχεδιασμό της MCL60 και κατάφεραν να αντιστρέψουν την κατάσταση μέχρι τα μισά της σεζόν.

Το αποτέλεσμα ήταν άλμα στις επιδόσεις της ομάδας, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να δείχνουν την πραγματική τους αξία. Μάλιστα, στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κατάρ, ο Αυστραλός τερμάτισε στην 1η θέση αντιστεκόμενος στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν.

Η σεζόν άφησε πολλά χαμόγελα στους ανθρώπους της McLaren, με τον CEO Ζακ Μπράουν να δηλώνει πως έχει το καλύτερο δίδυμο του grid: «Ο Λάντο απέδιδε εξαιρετικά σε όλο το 2023, έδειξε φοβερή ταχύτητα και διαχείριση των αγώνων του. Συχνά-πυκνά είναι σκληρός με τον εαυτό του όταν κάνει λάθη, όμως τα επτά βάθρα που πήρε είναι απόδειξη της ταχύτητας και αποφασιστικότητας του. Σύντομα θα πάρει την πρώτη του νίκη. Πολλοί συμφωνούν πως ο Όσκαρ ήταν η αποκάλυψη της σεζόν στη rookie του χρονιά. Απέδειξε πως μπορεί να παλέψει για τις πρώτες θέσεις απέναντι στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Είναι κρίμα που έχασε το βάθρο στο Σίλβερστον λόγω του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Όμως ανέβηκε στο βάθρο στην Ιαπωνία και πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Κατάρ. Είναι ένα τρομερό ταλέντο. Πιστεύω πως έχουμε το καλύτερο και πιο δυνατό δίδυμο οδηγών στο grid της Formula 1».

