Τα Χριστούγεννα είναι μία «ανάσα» μακριά και οι ομάδες της Formula 1 ετοίμασαν τις ευχητήριες κάρτες για όλους τους φίλους του σπορ.

To κλίμα των εορτών φαίνεται πως… χτύπησε και την πόρτα των ομάδων της Formula 1. Τα εργοστάσια δουλεύουν ασταμάτητα ώστε να προετοιμαστούν για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως θα έχαναν την ευκαιρία να δώσουν ευχές με το δικό τους τρόπο.

Κάποιες έσπευσαν να ανακοινώσουν την ημερομηνία παρουσίασης των επόμενων μονοθεσίων τους όπως η Williams Racing και λίγο αργότερα η ομάδα που γνωρίζαμε μέχρι φέτος ως Alfa Romeo. Ορισμένες ετοίμασαν ευχητήριες κάρτες, έντυσαν τους οδηγούς τους με το κατάλληλο χριστουγεννιάτικο ντύσιμο, ενώ άλλες τους έκαναν στολίδι για το δέντρο του εργοστασίου.

Την ομορφότερη κάρτα των Χριστουγέννων την έκανε αναμφίβολα η Mercedes-AMG. Αντίθετα, στην Alfa Romeo οι Βάλτερι Μπότας και Γκουάνγιου Ζου δοκίμασαν τις δικές τους ικανότητες στη δημιουργία καρτών.

One final poster to round out the year 🎄 Happy holiday season, everyone ❤️ pic.twitter.com/uveqc1haN7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 23, 2023

Getting in the holiday spirit. 🎄@ValtteriBottas and @ZhouGuanyu24 put their creative skills to the test to design some special Christmas cards! 🎨 pic.twitter.com/UEgh0LikdT December 22, 2023

Στη Ferrari επέλεξαν να βάλουν ένα μονοθέσιο στα χιόνια.

Οι οδηγοί της Red Bull Racing και ο Όσκαρ Πιάστρι είχαν διαφορετική μεταχείριση από τις ομάδες τους.

Looking back through our festive wardrobe ❄️☃️ pic.twitter.com/DnM6fw3HuN — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 23, 2023

Our favourite type of tree, a Pias-tree 🎄 pic.twitter.com/JXPdguuU9d — McLaren (@McLarenF1) December 23, 2023

Who did it best, Kev or Nico? 😄



Anyone else got those Chris Rea vibes this weekend?#HaasF1 pic.twitter.com/QqE0lHPVUe — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 23, 2023

Feeling festive 🎄🔔



Join Alex and Logan for their end of season review!👀 pic.twitter.com/1uqVYPTmAv December 20, 2023

Φωτογραφίες: Red Bull Racing/Twittier-X