Η Stake F1 Team Kick Sauber έγινε η τρίτη ομάδα της Formula 1 που μοιράστηκε ημερομηνία παρουσίασης ενόψει 2024.

Μετά τη Scuderia Ferrari που δέσμευσε τη 13η Φεβρουαρίου στο καλεντάρι μας για να μας συστήσει τη διάδοχο της SF-23 και τη Williams που ανακοίνωσε πως θα κάνει «Season Launch» στις 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή παρουσίαση χρωμάτων, χορηγών και ομάδας (αλλά όχι του νέου της μονοθεσίου), η Stake F1 Team Kick Sauber έγινε η τρίτη κατά σειρά ομάδα που γνωστοποίησε τα πλάνα της.

Η ελβετική ομάδα θα κάνει τη δική της παρουσίαση την ίδια ημέρα με τη Williams, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω social media και συνεχίζοντας το αφήγημα των τελευταίων εβδομάδων, η Sauber ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών σχετικά με το τι θα δούμε εκεί.



Θυμίζουμε πως έχει υπονοηθεί πως μέχρι την πρεμιέρα του 2024 περιμένουμε κι άλλες εκπλήξεις.

Αν αναρωτιέστε γιατί στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομάδα ονομάζεται ακόμα Alfa Romeo, αυτό θα αλλάξει με την αλλαγή του έτους.

Πάμε όμως και σε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με την πρεμιέρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας, Αλεσάντρο Αλούνι Μπράβι, τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν επί βρετανικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά για την ομάδα από το Χίνβιλ και σχετίζεται με την ανακοίνωση νέου, μεγάλου χορηγού.

Όλα αυτά, ενώ η Sauber έχει μπροστά της ένα μεταβατικό, διετές στάδιο, προτού εξελιχθεί σε Audi F1 το 2026.

Φημολογείται πως μπορεί να δούμε τη C44 που θα αγωνίζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024, έστω και σε σχεδιαστικό πακέτο που θα διαφέρει εμφανώς σε σχέση με αυτό που θα εμφανιστεί στο Μπαχρέιν και τις δοκιμές εξέλιξης που θα ξεκινήσουν εκεί στις 21 Φεβρουαρίου.





Πίσω από το τιμόνι θα είναι και φέτος οι Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκουάνγιου και ευελπιστούν να φέρουν τη Sauber ψηλότερα από φέτος, καθώς η ελβετική ομάδα έμεινε στην ένατη και προτελευταία θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών.

Η σεζόν του 2024 ξεκινά στις 2 Μαρτίου, στο Μπαχρέιν.

Φωτογραφίες: Sauber Motorsport