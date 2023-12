Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή του στο WEC από το 2024 είναι ο Βρετανός, ο οποίος έκανε δηλώσεις που θα συζητηθούν.

Το 2024 θα δούμε την επιστροφή του Τζένσον Μπάτον σε πλήρη αγωνιστική δράση. Ο πρωταθλητής της Formula 1 για το 2009 ανακοινώθηκε ως ένας εκ των οδηγών της Team Jota στο WEC για την επόμενη σεζόν.

Ο 43χρονος θα οδηγήσει την ιδιωτική Porsche 963 στην κατηγορία Hypercar και ευελπιστεί να γίνει ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής. Επιπλέον, στο μυαλό του είναι η νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν, το μεγαλύτερο αγώνα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

We are pleased to announce @JensonButton will be driving #Mighty38 for Hertz Team JOTA in 2024 👊#HertzTeamJOTA #JOTASport #WEC pic.twitter.com/KtabtKZ4d2