O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επέλεξε το WEC και την Team Jota ως τον επόμενο σταθμό της πλούσιας καριέρας του.

Ακόμη ένας αστέρας των αγώνων ταχύτητας θα συμπεριληφθεί στη σύνθεση οδηγών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής από την επόμενη χρονιά. Η Team Jota ανακοίνωσε πως ο Τζένσον Μπάτον θα αποτελέσει έναν εκ των έξι οδηγών της στο ταξίδι της στην αγωνιστική σεζόν του 2024 στην κορυφαία κατηγορία Hypercar.

Ο Βρετανός πρωταθλητής της Formula 1 το 2009 είχε δηλώσει πως ήθελε να έχει πλήρη εμπλοκή στο WEC το 2024 και ήταν σε αναζήτηση αγωνιστικής ομάδας. Η Team Jota με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας φαντάζει ως ιδανική επιλογή για τον Μπάτον, καθώς βρίσκεται πολλά χρόνια στο χώρο των αγώνων αντοχής.

We are pleased to announce @JensonButton will be driving #Mighty38 for Hertz Team JOTA in 2024 👊#HertzTeamJOTA #JOTASport #WEC pic.twitter.com/KtabtKZ4d2