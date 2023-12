Αδιανόητο: Έκαναν pit stop στο απόλυτο σκοτάδι (vid)

H Red Bull Racing ξεπέρασε για πολλοστή φορά τα όρια, βάζοντας το pit crew να δουλέψει στα τυφλά!

H Red Bull Racing είναι πρωταθλήτρια στη ξεχωριστή βαθμολόγηση της δουλειάς των pit crews, επί έξι συνεχόμενες σεζόν. Μέχρι το φετινό Grand Prix του Κατάρ είχε το παγκόσμιο ρεκόρ του ταχύτερου pit stop, με επίδοση στο 1.84sec στη Βραζιλία, το 2019 (σ.σ. η McLaren κατέβηκε στο 1.80sec στο Λουσέιλ).





Έχει κάνει pit stop ακόμα και σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας! Όμως αυτό που έκανε τώρα, φαντάζει ακραίο ακόμα και για τους «ταύρους».

Η βαρύτητα ήταν παρούσα, η βροχή, ο άνεμος ή άλλες καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες του pit crew, απουσίαζαν. Το ίδιο όμως και το φως.

Lights out and away we go... literally 👀 pic.twitter.com/fFfWA4GPW7

Οι μηχανικοί της Red Bull Racing θα έπρεπε να βασιστούν στο ένστικτό τους, τη φωτογραφική τους μνήμη και κυρίως, την ομαδικότητά τους.

Συνολικά 22 μηχανικοί συμμετείχαν στο εγχείρημα, το οποίο καταγράφηκε από 27 ειδικές κάμερες, έχοντας ένα ξεκάθαρο στόχο: να σπάσουν το φράγμα των 3 δευτερολέπτων.

Προτού αυτή η ιδέα εξελιχθεί σε πραγματική δοκιμασία, η ομάδα παραγωγής του εγχειρήματος συνεργάστηκε με ειδικούς σε ότι έχει να κάνει με τον υπέρυθρο φωτισμό αλλά και τη νυχτερινή όραση, ώστε να διασφαλίσει πως όλα θα αποτυπωθούν σε υψηλή ευκρίνεια και χωρίς συμβιβασμούς.





Αναπτύχθηκε μάλιστα εξειδικευμένος εξοπλισμός κινηματογράφησης, ώστε το εγχείρημα να καταγραφεί τόσο σε κανονική όσο και υπέρυθρη εικόνα. Επιστρατεύτηκε ακόμα και στρατιωτικό προσωπικό, με βαθιά γνώση της χρήσης εξοπλισμού νυχτερινής όρασης. Βλέπετε, τρία μέλη της Red Bull Racing είχαν τη δυνατότητα να «κλέψουν». Ο οδηγός και οι χειριστές του εμπρός και του πίσω γρύλου.

Οι υπόλοιποι μηχανικοί, έκαναν απλά… ζέσταμα με τρεις προσπάθειες, στις οποίες είχαν μαύρη ζελατίνα στην προσωπίδα του κράνους τους. Και εκεί, η καλύτερη προσπάθεια ήταν ήδη αρκετά εντυπωσιακή - στα 4.93 δευτερόλεπτα.



Το όλο εγχείρημα κράτησε τέσσερις ώρες γιατί ήταν απαραίτητα τα διαλείμματα για ανασυγκρότηση. Στο απόλυτο σκοτάδι και με τις προσωπίδες στα κράνη τους επίσης κατεβασμένες, οι 22 μηχανικοί έκαναν συνολικά 10 προσπάθειες. Κι αυτό που φάνταζε αδύνατο, αποδείχθηκε εφικτό.

Η πρώτη προσπάθεια ήταν στα 7.52 δευτερόλεπτα αλλά κάθε μία είχε και διαφορετικές προκλήσεις. Στην πέμπτη προσπάθεια η καλύτερη επίδοση έπεσε στα 6.68, στην έβδομη στα 4.06 δευτερόλεπτα!

