Προβληματικό το ντεμπούτο Ραζγκατλίογλου στην BMW

Ο Τούρκος αναβάτης έκανε πολύ λίγους γύρους στην πρώτη του επαφή με την BMW M1000RR στην Πορτογαλία

Αν η μεταγραφή του Μαρκ Μάρκεθ στην Ducati ήταν η πιο ηχηρή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, σίγουρα η μεταγραφή του Τόπρακ Ραζγκατλίογλου από την Yamaha στην BMW Motorrad ήταν αντίστοιχα ηχηρή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Ο Τούρκος αναβάτης γνώρισε τεράστιες επιτυχίες με την Yamaha με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου το 2021 και φέτος ήταν ο μόνος που αντιστάθηκε στις ορέξεις του Άλβαρο Μπαουτίστα και την Ducati.

Όλα τα ωραία όμως τελειώνουν και το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ραζγκατλίογλου ανήκει στην BMW Motorrad. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κίνηση έγινε πριν από αρκετούς μήνες, η Yamaha δεν επέτρεψε στον Ραζγκατλίογλου να πάρει μέρος στις πρώτες δοκιμές προετοιμασίας για το 2024 με την BMW όπως έκαναν οι υπόλοιποι κατασκευαστές.

